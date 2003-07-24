Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Chioggia - VE
|dove:
|Parcheggio Est
Isola dell'Unione
|data:
|sabato 20 settembre 2025, dalle 18:00 alle 23:55
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Festival delle Luci" nella serata di Sabato 20 Settembre 2025, a Chioggia (VE), nel Parcheggio Est dell'Isola dell'Unione, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.
Il programma della serata prevede DJ Set, Intrattenimenti Musicali e Area Food & Drink.
Protagonisti assoluti saranno 300 droni luminosi, che dalle ore 22:30 illumineranno il cielo e la Laguna Lusenzo in uno show sincronizzato di luci, suoni e colori, creando un’esperienza immersiva mai realizzata prima in città. Lo spettacolo sarà il cuore di una serata pensata per coinvolgere e meravigliare il pubblico.
Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi