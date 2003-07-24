Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Festival delle Luci" nella serata di Sabato 20 Settembre 2025, a Chioggia (VE), nel Parcheggio Est dell'Isola dell'Unione, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.



Il programma della serata prevede DJ Set, Intrattenimenti Musicali e Area Food & Drink.

Protagonisti assoluti saranno 300 droni luminosi, che dalle ore 22:30 illumineranno il cielo e la Laguna Lusenzo in uno show sincronizzato di luci, suoni e colori, creando un’esperienza immersiva mai realizzata prima in città. Lo spettacolo sarà il cuore di una serata pensata per coinvolgere e meravigliare il pubblico.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi