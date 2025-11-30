Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "Cornuda Santa Klaus" nella giornata di Domenica 30 Novembre 2025, a Cornuda (TV), in Piazza Giovanni XXIII°, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo Natalizie per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della giornata prevede l'apertura della Casetta di Babbo Natale con Truccabimbi e Palloncini.

Spettacoli, Intrattenimenti ed Animazioni per tutti.

Alle ore 15:00 partenza dell'11° Palio dei Babbi Natale.

Per tutta la durata della Manifestazione degustazioni di Muset, Trippa e Brulè caldo.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi