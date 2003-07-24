Mercatino del Carnevale di Campalto, Venezia VE, 14/02/2026 - Veneto in Festa
 

Dettagli evento:

feb 14 2026
feb 15 2026

Mercatino del Carnevale di Campalto

Mostre-Mercato a Venezia - VE


dove: Centro Cittadino
Frazione di Campalto
data: da sabato 14 febbraio 2026, alle 09:00
a domenica 15 febbraio 2026, alle 19:00

info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Mercatino del Carnevale di Campalto
 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Carnevale di Campalto" nelle giornate di Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio 2026, a Campalto (VE), lungo le Vie Cittadine, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma delle due giornate prevede Giostre e Intrattenimenti per i più Piccoli; Dj Set fino a tardi; Stand Enogastronomico; Grande Lotteria di Carnevale.

Domenica 15 Febbraio nel pomeriggio è prevista la tradizionale Sfilata dei Carri Allegorici.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi








 




