Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "51^ Mostra Mercato Marroni del Monfenera" nelle giornate di Domenica 05; 12; 19; 26 Ottobre 2025, a Pederobba (TV), lungo le Vie del Centro Cittadino, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con la tradizionale Mostra-Mercato Fieristica; il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotte artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma delle giornate prevede il tradizionale Luna Park di Ottobre, Laboratori Artistici e Didattici, Esibizioni, Animazioni, Spettacoli, Truccabimbi e tanto altro ancora.

Sarà presente l'immancabile Stand Enogastronomico che a Pranzo e a Cena proporrà squisite Pietanze legate al Territorio e la vendita degli immancabili Marroni del Monfenera sia Cotti che Crudi.



Per info Mostra Mercato, Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi