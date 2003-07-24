Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Pederobba - TV
|dove:
|Centro Cittadino
Centro Cittadino
|info periodo:
|Tutte le Domeniche di Ottobre
|data:
|domenica 5 ottobre 2025, dalle 09:00 alle 19:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "51^ Mostra Mercato Marroni del Monfenera" nelle giornate di Domenica 05; 12; 19; 26 Ottobre 2025, a Pederobba (TV), lungo le Vie del Centro Cittadino, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con la tradizionale Mostra-Mercato Fieristica; il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotte artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.
Il programma delle giornate prevede il tradizionale Luna Park di Ottobre, Laboratori Artistici e Didattici, Esibizioni, Animazioni, Spettacoli, Truccabimbi e tanto altro ancora.
Sarà presente l'immancabile Stand Enogastronomico che a Pranzo e a Cena proporrà squisite Pietanze legate al Territorio e la vendita degli immancabili Marroni del Monfenera sia Cotti che Crudi.
Per info Mostra Mercato, Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi