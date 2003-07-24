Mercatini della Notte Bianca Cavarzere, Cavarzere VE, 31/07/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

lug 31 2026
ago 01 2026

Mercatini della Notte Bianca Cavarzere

Letture: ... - Mostre-Mercato a Cavarzere - VE

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Cittadino
Via dei Martiri
data: da venerdì 31 luglio 2026, alle 19:00
a sabato 1 agosto 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Mercatini della Notte Bianca Cavarzere
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Notte Bianca Cavarzere" nelle serate di Venerdì 31 Luglio e Sabato 01 Agosto 2026, a Cavarzere (VE), in Via dei Martiri, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con i Mercatini delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, alcune Bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della Manifestazione prevede per le due serate sul Palco principale Ballerine, Animazioni e Dj per far ballare tutto il pubblico presente.

Ogni serata inoltre lungo le Vie Cittadine Spettacoli, Musica, Animazioni per Grandi e Bambini, Luna Park, Giochi Gonfiabili ed i Negozi saranno Aperti.

Saranno inoltre presenti alcuni Punti Ristoro.



Per info Mercatini e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
Nei pressi di questo evento puoi:
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