Veneto in festa

32^FESTA DELL'ANTICA PIEVE
BALDARIA DI COLOGNA VENETA VR
DAL 16 AL 20 LUGLIO 2026
TUTTE LE SERE ALLE ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO.
ALLE ORE 21,30 SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO
GIOVEDI' 16 SPECIALITA' RISOTTO CON LE RANE E RANE FRITTE
MENU' DI CARNE - PIZZA AL TRANCIO.
BALLO LISCIO SU PISTA IN ACCIAIO CON LUCA VERRI
VENERDI' 17 MENU' DI CARNE E DI PESCE, PIZZA AL TRANCIO
BALLO LISCIO SU PISTA IN ACCIAIO CON
L'ORCHESTRA SUSANNA PEPE
SABATO 18 MENU' DI CARNE E DI PESCE, PIZZA AL TRANCIO
BALLO SU PISTA IN ACCIAO CON LA
D'ANIMOS BAND
DOMENICA 20 ORE 9,30 SANTA MESSA
MENU' DI CARNE E PESCE, PIZZA AL TRANCIO
BALLO LISCIO SU PISTA IN ACCIAIO CON
ORCHESTRA LARA AGOSTINI
LUNEDI' 21 MENU' DI CARNE E PESCE, PIZZA AL TRANCIO
SERATA TEATRO CON ENTRATA LIBERA
BARUTH DI NONNE VENETE
EVENTO IN CAMPO SPORTIVO-PISTA IN ACCIAO-ENTRATA LIBERA TUTTE LE SERE-GONFIABILI E AREA BIMBI-PESCA DI BENEFICENZA-AMPIO PARCHEGGIO